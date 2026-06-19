Mondiali 2026, "il papà di Messi è morto": Florencia Pena dà la notizia e finisce in disgrazia

"Il padre di Leo Messi è morto". Ad annunciarlo, in diretta su Luzu Tv, è la celebre giornalista argentina Florencia Pena. E scoppia il finimondo. Secondo gli ultimi retroscena, Messi, autore di 3 gol nella memorabile vittoria dei campioni del mondo in carica al debutto del Mondiale 2026 contro l'Algeria, starebbe vivendo settimane di apprensione per le condizioni di salute del padre, descritte come gravi. Da qui le lacrime di tensione dopo la prima, bellissima rete.

La notizia data dalla Pena ha fatto il giro dell'Argentina e del mondo. Tuttavia, la conduttrice di El show del verano, 51 annni, è incappata in una clamorosa gaffe: Jorge Messi infatti è tuttora vivo e vegeto. La smentita della famiglia è arrivata molto velocemente. A quel punto alla giornalista non è rimasto che scusarsi e fare pubblica ammenda: "Anche se me l'hanno riferito i ragazzi della redazione, mi assumo io ogni responsabilità. Sto male e provo vergogna".

Ventiquattro ore dopo la fake news, la Pena si è dimessa. "Chiedo scusa alla famiglia Messi per il terribile momento che immagino stiano attraversando. Mi vergogno profondamente di essere stata la causa di questo dolore", ha spiegato singhiozzando davanti alla telecamera. "Devo precisare che queste informazioni false mi sono state fornite durante la diretta dai ragazzi della redazione, come è stato poi confermato dalla troupe di produzione del programma, ma io ci ho creduto. E me ne assumo ogni responsabilità".

"Non sto bene, è stato ed è un momento bruttissimo per me. Chiedo scusa alla famiglia Messi e anche a tutti quelli che si sono sentiti toccati o feriti da questa situazione. Grazie per avermi dato la possibilità di parlare". Anche l'emittente Luzu TV si è scusata rilasciando un comunicato: "Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente avvenuto in diretta durante il programma. Per il nostro canale, trasmettere informazioni sensibili senza un'adeguata verifica preventiva è inaccettabile".



