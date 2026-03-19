Jannik Sinner, quei 3 pesantissimi numeri nella rubrica del telefono

Jannik Sinner continua a vivere una dimensione ormai pienamente internazionale, non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per i rapporti costruiti negli anni con grandi protagonisti dello sport mondiale. Pur mantenendo il suo stile riservato e lontano dai riflettori, il numero uno italiano è stato coinvolto in un curioso gioco tra tennisti: indicare i nomi più prestigiosi presenti nella rubrica del proprio telefono. La risposta è arrivata senza esitazioni: Novak Djokovic, Gigio Donnarumma e Kylian Mbappé. Tre nomi che raccontano bene il livello delle relazioni coltivate da Sinner fuori dal circuito. Con Mbappé il legame nasce da una stima reciproca consolidata nel tempo. Il fuoriclasse francese e il tennista azzurro si sono incontrati a Parigi durante il Masters 1000 e da allora i contatti sono rimasti frequenti, anche attraverso messaggi e interazioni pubbliche dopo i rispettivi successi sportivi. La passione di Sinner per il calcio, unita al tifo dichiarato per il Milan, ha reso naturale questa sintonia.

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Con Donnarumma il rapporto appare ancora più spontaneo e personale. I due condividono momenti lontani dalle competizioni, spesso legati al tempo libero e ai videogiochi. Il portiere azzurro aveva raccontato: "Cerchiamo di divertirci e fare battute senza parlare mai né di calcio né di tennis. Abbiamo un rapporto speciale, è un ragazzo semplice come me, ama la privacy e ci siamo trovati subito in sintonia". Un’intesa che negli anni si è vista anche dal vivo, come quando Donnarumma seguì da vicino le partite di Sinner al Roland Garros.

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