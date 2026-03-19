Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, quei 3 pesantissimi numeri nella rubrica del telefono

giovedì 19 marzo 2026
Jannik Sinner, quei 3 pesantissimi numeri nella rubrica del telefono

2' di lettura

Jannik Sinner continua a vivere una dimensione ormai pienamente internazionale, non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per i rapporti costruiti negli anni con grandi protagonisti dello sport mondiale. Pur mantenendo il suo stile riservato e lontano dai riflettori, il numero uno italiano è stato coinvolto in un curioso gioco tra tennisti: indicare i nomi più prestigiosi presenti nella rubrica del proprio telefono. La risposta è arrivata senza esitazioni: Novak Djokovic, Gigio Donnarumma e Kylian Mbappé.

Tre nomi che raccontano bene il livello delle relazioni coltivate da Sinner fuori dal circuito. Con Mbappé il legame nasce da una stima reciproca consolidata nel tempo. Il fuoriclasse francese e il tennista azzurro si sono incontrati a Parigi durante il Masters 1000 e da allora i contatti sono rimasti frequenti, anche attraverso messaggi e interazioni pubbliche dopo i rispettivi successi sportivi. La passione di Sinner per il calcio, unita al tifo dichiarato per il Milan, ha reso naturale questa sintonia.

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci perde le staffe: "Sempre una tragedia!"

Per Paolo Bertolucci il punto è semplice: ogni volta che Jannik Sinner perde una partita, il dibattito si trasfor...

Con Donnarumma il rapporto appare ancora più spontaneo e personale. I due condividono momenti lontani dalle competizioni, spesso legati al tempo libero e ai videogiochi. Il portiere azzurro aveva raccontato: "Cerchiamo di divertirci e fare battute senza parlare mai né di calcio né di tennis. Abbiamo un rapporto speciale, è un ragazzo semplice come me, ama la privacy e ci siamo trovati subito in sintonia". Un’intesa che negli anni si è vista anche dal vivo, come quando Donnarumma seguì da vicino le partite di Sinner al Roland Garros.

Jannik Sinner in tilt durante la finale: "Ma dove è seduto Agassi?"

Jannik Sinner è tornato alla vittoria di un torneo a Indians Wells. Il numero due al mondo si è rifatto de...

Con Djokovic, invece, il legame affonda le radici negli anni della formazione. Prima delle grandi sfide nei tornei più importanti, il serbo aveva conosciuto Sinner giovanissimo durante il percorso all’accademia di Riccardo Piatti. Da allora non sono mancati confronti, consigli tecnici e rispetto reciproco, rafforzato ulteriormente dopo l’ultimo confronto agli Australian Open.

tag
jannik sinner
novak djokovic
gigio donnarumma
kylian mbappè

I due campioni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incontrano a Miami? La reazione è clamorosa

Racchettate nei denti Jannik Sinner, Paolo Bertolucci perde le staffe: "Sempre una tragedia!"

Spettatore d'eccezione Jannik Sinner in tilt durante la finale: "Ma dove è seduto Agassi?"

ti potrebbero interessare

Katerina Siniakova, dramma in campo a Miami: perde, piange, scappa

Katerina Siniakova, dramma in campo a Miami: perde, piange, scappa

Lorenzo Pastuglia
Noa Lang, pollice tagliato: l'infortunio horror in Liverpool-Galatasaray

Noa Lang, pollice tagliato: l'infortunio horror in Liverpool-Galatasaray

Gattuso, si mette malissimo: l'infortunio di Tonali, mazzata sull'Italia

Gattuso, si mette malissimo: l'infortunio di Tonali, mazzata sull'Italia

Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia

Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia

Lorenzo Pastuglia