Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter, "patrimonio completamente azzerato": Steven Zhang sul lastrico

di
Libero logo
sabato 21 marzo 2026
Inter, "patrimonio completamente azzerato": Steven Zhang sul lastrico

1' di lettura

Si mette malissimo per Steven Zhang. C'è infatti da registrare il tracollo finanziario dell'ex patron dell'Inter Zhang Jindong, padre dell'ex presidente e fondatore del gruppo Suning. Come riportano i media locali, dopo aver innalzato un impero nel retail e nei servizi, l'uomo d'affari cinese ha visto il patrimonio personale completamente azzerato nell'ambito di una maxi ristrutturazione del debito del gruppo. Il Tribunale del Popolo di Nanchino ha annunciato il completamento del piano di riorganizzazione relativo a Suning.com e ad altre 38 società collegate, per un ammontare complessivo di 238,712 miliardi di yuan (circa 29,9 miliardi di euro).

Secondo Calcio&Finanza, "nell’ambito di questo processo, Zhang – in qualità di garante congiunto – ha dovuto mettere a disposizione l’intero patrimonio personale: immobili, attività finanziarie, partecipazioni societarie e persino oggetti da collezione sono stati liquidati tramite aste giudiziarie o trasferimenti negoziati, con i proventi interamente destinati al rimborso dei debiti". Allo stato attuale, però, nè Zhang nè sua moglie sono titolari di beni liberamente disponibili, con tutti gli asset confluiti in un trust destinato a soddisfare i creditori. Sempre stando ai media cinesi, Zhang Jindong ha preferito ripagare il debito con le sue attività piuttosto di optare per la liquidazione fallimentare, che avrebbe lasciato a mani vuote investitori e fornitori.

tag
steven zhang
inter

Lo sprint di Conte Napoli, basta McTominay: 3 punti a Cagliari, sorpasso sul Milan (e Inter nel mirino...)

Parole dure Roberto Saviano fuori controllo: "Perché l'Inter deve andare in B"

La rottura Alessandro Bastoni, clamoroso addio all'Inter? Tam-tam e conferme

ti potrebbero interessare

Gennaro Gattuso perde Scamacca: playoff Mondiali, è brivido Italia

Gennaro Gattuso perde Scamacca: playoff Mondiali, è brivido Italia

Laura Pirovano vince la Coppa di discesa, Paris nel mito: trionfo azzurro a Kvitfjell

Laura Pirovano vince la Coppa di discesa, Paris nel mito: trionfo azzurro a Kvitfjell

Berrettini travolge Bublik: punto choc, poi il kazako viene piallato a Miami

Berrettini travolge Bublik: punto choc, poi il kazako viene piallato a Miami

Sinner e Alcaraz, "cosa penso di loro": le parole di Joao Fonseca diventano un caso

Sinner e Alcaraz, "cosa penso di loro": le parole di Joao Fonseca diventano un caso