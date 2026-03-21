Inter, "patrimonio completamente azzerato": Steven Zhang sul lastrico

Si mette malissimo per Steven Zhang. C'è infatti da registrare il tracollo finanziario dell'ex patron dell'Inter Zhang Jindong, padre dell'ex presidente e fondatore del gruppo Suning. Come riportano i media locali, dopo aver innalzato un impero nel retail e nei servizi, l'uomo d'affari cinese ha visto il patrimonio personale completamente azzerato nell'ambito di una maxi ristrutturazione del debito del gruppo. Il Tribunale del Popolo di Nanchino ha annunciato il completamento del piano di riorganizzazione relativo a Suning.com e ad altre 38 società collegate, per un ammontare complessivo di 238,712 miliardi di yuan (circa 29,9 miliardi di euro).

Secondo Calcio&Finanza, "nell’ambito di questo processo, Zhang – in qualità di garante congiunto – ha dovuto mettere a disposizione l’intero patrimonio personale: immobili, attività finanziarie, partecipazioni societarie e persino oggetti da collezione sono stati liquidati tramite aste giudiziarie o trasferimenti negoziati, con i proventi interamente destinati al rimborso dei debiti". Allo stato attuale, però, nè Zhang nè sua moglie sono titolari di beni liberamente disponibili, con tutti gli asset confluiti in un trust destinato a soddisfare i creditori. Sempre stando ai media cinesi, Zhang Jindong ha preferito ripagare il debito con le sue attività piuttosto di optare per la liquidazione fallimentare, che avrebbe lasciato a mani vuote investitori e fornitori.