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Verona, stupratore marocchino incastrato dalla banconota da 50 euro

giovedì 7 maggio 2026
Verona, stupratore marocchino incastrato dalla banconota da 50 euro

1' di lettura

Incastrato da una banconota da 50 euro. Un giovane marocchino è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Verona dopo che una banconota da 50 euro stropicciata e parzialmente strappata è stata trovata in suo possesso. Il 21enne è accusato di violenza sessuale, rapina aggravata e detenzioni di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo scorso settembre il ragazzo, con un pretesto, era entrato nella casa di una cittadina straniera per rapinarla dello smartphone e del denaro per poi costringerla con violenza a subire degli atti sessuali dai quali la donna era però riuscita a difendersi opponendo una strenua resistenza.

Durante l'alterco fisico, la donna ha strappato il pezzo di una banconota da 50 euro, poi finito nelle mani dei carabinieri. Proprio quel pezzo combaciava perfettamente con la restante banconota trovata al giovane marocchino durante una perquisizione, che avrebbe dunque segnato la svolta definitiva nelle indagini dopo circa otto mesi dall'accaduto.

L'aggressione risale a settembre 2025. La vittima era riuscita a divincolarsi e a chiamare i soccorsi, raccontando ai carabinieri di essere stata assalita in casa da un ragazzo mai visto prima. Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona, si sono concentrate sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e sulle testimonianze raccolte.

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verona
violenza sessuale

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