Gp Suzuka, Kimi Antonelli trionfa e scrive la storia. Terzo Leclerc

Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale 2026. Il 19enne pilota italiano della Mercedes è partito dalla pole position (1’28”778), ma una pessima partenza lo ha fatto scivolare fino al sesto posto. Con una rimonta impressionante e una gestione gara di grande maturità, Antonelli ha recuperato terreno giro dopo giro, sfruttando al meglio il ritmo superiore della Mercedes W17.La gara, partita con 10 minuti di ritardo per riparare le barriere danneggiate in una categoria di supporto, è stata decisiva al giro 23. L’incidente di Ollie Bearman (Haas), finito a muro con una violenta botta alla caviglia, ha fatto entrare la safety car.

Questo momento ha favorito Antonelli e Hamilton, ancora senza pit-stop, permettendo all’italiano di balzare al comando.Al rientro della safety car, Antonelli ha imposto un ritmo forsennato, accumulando un vantaggio di oltre 13 secondi su Oscar Piastri. Dietro di loro si è acceso un duello serrato tra le Ferrari e le Mercedes. Charles Leclerc ha realizzato un capolavoro difensivo, conquistando il terzo posto dopo aver superato Lewis Hamilton e resistito agli attacchi di George Russell fino all’ultima curva.Sul podio sono saliti: 1. Kimi Antonelli (Mercedes), 2. Oscar Piastri (McLaren), 3. Charles Leclerc (Ferrari). Quarto Russell, sesto Hamilton, con Lando Norris in sesta posizione.

Con questa seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina, Antonelli vola in testa al Mondiale piloti, superando il compagno Russell. “Suzuka è un circuito magico e vincere qui dopo una rimonta del genere è indimenticabile”, ha commentato il giovane talento bolognese.La Mercedes consolida il primato tra i costruttori, mentre la Ferrari mostra segnali positivi con il podio di Leclerc. Un inizio di stagione da sogno per il “ragazzo prodigio” italiano, che a soli 19 anni si candida già come protagonista assoluto del 2026.