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Kimi Antonelli fa impazzire l'Italia: il team radio di Suzuka diventa virale

domenica 29 marzo 2026
Kimi Antonelli fa impazzire l'Italia: il team radio di Suzuka diventa virale

1' di lettura

Nel video della team radio Mercedes, subito dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio del Giappone a Suzuka, Kimi Antonelli ha lasciato esplodere tutta la sua emozione. Il 19enne pilota italiano, alla guida della Mercedes, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale 2026, dopo il successo ottenuto due settimane fa in Cina.“Wow, let’s go! Sono stato un po’ fortunato con la safety car, ma che gara incredibile nel finale. E che macchina che ho…”, ha esclamato Antonelli via radio verso il suo box, con un misto di gioia consapevole e grande soddisfazione.

Questa volta l’emozione pura della prima vittoria ha lasciato spazio a una consapevolezza maggiore: il successo di Suzuka gli permette infatti di sorpassare il compagno di squadra George Russell e volare in testa alla classifica piloti del Mondiale.Antonelli, partito dalla pole position (la seconda consecutiva, con il tempo di 1:28.778), ha gestito una gara complicata, caratterizzata dall’incidente di Oliver Bearman che ha fatto entrare la safety car a metà gara. Grazie a una strategia intelligente e al passo superiore della Mercedes W17, il giovane talento bolognese ha recuperato posizioni e imposto il suo ritmo nel finale, regalando al team tedesco una solida affermazione sul circuito giapponese.Con questo risultato, Antonelli diventa il più giovane leader della classifica piloti nella storia della Formula 1.

Clicca qui per guardare il video del team radio di Kimi Antonelli

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kimi antonelli

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