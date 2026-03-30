Italia-Bosnia. ecco chi arbitra: per gli azzurri un incubo a occhi aperti

A Zenica, però, l’Italia di Gennaro Gattuso dovrà soprattutto affidarsi ai suoi uomini più esperti. Il primo nome è quello di Gianluigi Donnarumma, capitano e leader silenzioso di questa Nazionale, che a soli 27 anni toccherà quota 81 presenze, raggiungendo tre simboli del Mondiale 1982 come Franco Baresi, Beppe Bergomi e Marco Tardelli. Nel suo percorso azzurro convivono l’apice di Wembley, con il rigore parato a Saka nella finale europea del 2021, e proprio quella serata da incubo contro i macedoni.

Altro uomo chiave sarà Nicolò Barella, pronto a toccare le 70 presenze in azzurro, eguagliando Sandro Mazzola e portandosi a tre sole lunghezze dal suo attuale commissario tecnico. Da lui Gattuso si aspetta qualità e personalità, insieme a un blocco consolidato formato da Bastoni, Locatelli, Dimarco e Tonali, già decisivo nella semifinale contro l’Irlanda del Nord. Davanti dovrebbero essere confermati Kean e Retegui, senza rivoluzioni rispetto all’ultima uscita. A rendere ancora più delicata la sfida sarà anche il contesto: a Zenica sono previste neve e pioggia, con l’Italia che non svolgerà la rifinitura sul campo del Bilino Polje. Intanto i balconi affacciati sullo stadio, capace di appena 8.800 posti, vengono affittati fino a 500 euro per assistere alla partita.