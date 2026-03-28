Bosnia-Italia, Federico Dimarco fa scoppiare la polemica

Le immagini trasmesse dalla Rai che hanno ripreso la Nazionale italiana mentre esultava per l’ultimo rigore vincente calciato dalla Bosnia contro il Galles hanno fatto infuriare i prossimi avversari dell’Italia. Gli azzurri sono stati accusati di aver sottovalutato e snobbato la Bosnia, creando una situazione ambientale tesa in vista della partita di martedì a Zenica, dove l’Italia di Gattuso dovrà vincere per strappare il pass per il Mondiale e interrompere un’assenza di 12 anni dalla manifestazione.

Tra i giocatori ripresi nell’esultanza c’era anche Federico Dimarco, che ha preso la parola in conferenza stampa a Coverciano per difendersi: "Si è trattato di una reazione istintiva, ho rispetto per ogni nazionale. Poi nella Bosnia gioca Dzeko, con cui ho condiviso lo spogliatoio per due anni all’Inter. Gli ho scritto e mi ha risposto. Non ho mancato di rispetto alla Bosnia, mi è stato dato dell’arrogante ma con quale diritto visto che manchiamo al Mondiale dal 2014? Detto questo, credo sia stato poco rispettoso riprenderci in quel momento mentre stavamo anche con amici, familiari e bambini".L’episodio ha creato polemiche e rischia di rendere più ostile l’atmosfera allo stadio di Zenica, dove l’Italia sarà chiamata a giocare una partita decisiva per tornare al Mondiale dopo dodici anni di assenza.