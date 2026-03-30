Bosnia-Italia, bomba da Zenica: "Stadio tagliato del 20%", cosa può succedere

Lo spareggio per il Mondiale 2026 tra Bosnia e Italia non si giocherà in un’atmosfera del tutto “normale”. Il Bilino Polje di Zenica, uno degli stadi più caldi e ostili d’Europa, sarà infatti parzialmente vuoto: circa il 20% dei posti resterà chiuso per una sanzione disciplinare imposta dalla UEFA (o FIFA secondo alcune fonti) alla federazione bosniaca.

La punizione deriva dagli episodi gravi avvenuti il 15 novembre 2025 durante Bosnia-Romania: cori e comportamenti discriminatori, fischi durante l’inno nazionale, utilizzo di materiale pirotecnico e disordini dentro e fuori dallo stadio. La conseguenza è stata una multa economica e l’obbligo di disputare la prossima partita casalinga con capienza ridotta del 20%.