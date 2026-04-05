Gattuso, i 300mila euro e il rigore di Pio Esposito: com'è andata veramente

Delusione e rabbia, in parti eguali. Il Corriere della Sera raccoglie in un retroscena lo stato d’animo di Rino Gattuso, ormai ex ct della Nazionale. Due giorni dopo il fallimento della Nazionale, ko in Bosnia ai rigori e fuori dal Mondiale per la terza volta di fila, l’allenatore ha deciso di togliere il disturbo, rinunciando ai soldi che la Figc gli aveva promesso fino al 20 luglio, giorno della finale del Mondiale.

L’ex bandiera del Milan viene descritto come furioso per quelle che vengono definite “illazioni legate al denaro”: le voci cioè riguardo ai 300mila euro complessivi (10mila euro a testa) che i calciatori avrebbero chiesto alla Federcalcio come premio-qualificazione prima del match di Zenica. “I suoi ragazzi - si legge - avranno tanti difetti, ma non si sono attaccati ai soldi alla vigilia della partita più importante, come fanno filtrare diversi azzurri, con indignazione”.

Dopo la sconfitta, Gattuso avrebbe salutato i giocatori dicendo loro che “ questa sconfitta deve renderli più forti”. Di sicuro, purtroppo, non è la prima.

L’ex ct si difende sui cambi, ricordando che chi era in campo era sfinito, recrimina sull’arbitro francese Turpin e su un approccio sbagliato in fase difensiva. Soprattutto, sui rigori, il Corsera fa sapere che Pio Esposito “non era il primo rigorista, ma era stato designato come terzo e si è offerto lui di calciare subito. Un atto di coraggio, forse fatto con la frenesia dei vent’anni per ridurre la pressione dell’attesa: il ct e il suo staff non se la sono sentita di contraddirlo, per non alterare il delicato meccanismo psicologico che accompagna i rigoristi”. È andata male.