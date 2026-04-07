Caso-Lukaku, Manna sbotta in tv: "Il rispetto prima di tutto, ci saranno conseguenze"

Una vittoria che lancia un Napoli convincente, ora a -7 dall’Inter capolista, e che toglie dalla corsa Scudetto il Milan, k.o. per 1-0 (gol di Politano) nel finale della sfida del Maradona. Poco prima del match, però, è intervenuto a Dazn il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna per analizzare il momento della squadra e affrontare uno dei temi più discussi delle ultime ore, quello legato a Romelu Lukaku. "La situazione per me è assolutamente chiara — ha tuonato — Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà". Una scelta che non è stata gradita dalla società, soprattutto perché il confronto diretto atteso a Napoli non c’è stato.

E ancora: "Avremmo voluto parlarne qui a Napoli — ha proseguito Manna — non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto", ha aggiunto il direttore sportivo, lasciando intendere che il club valuterà provvedimenti al rientro del giocatore. La linea resta comunque netta: "Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane (titolare nella sfida di domenica sera perché Hojlund è stato colpito dalla febbre)”.