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Jannik Sinner, "non ho tante aspettative": gela tutti dopo la vittoria

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martedì 7 aprile 2026
Jannik Sinner, "non ho tante aspettative": gela tutti dopo la vittoria

1' di lettura

"Il mio stile di gioco non è cambiato. Il primo torneo sulla terra rossa non è mai facile da gestire. Sono contento per la partita di oggi e sono contento di poter giocare una partita in più. Ho buone sensazioni, sì, ma non ho tante aspettative": Jannik Sinner lo ha detto dopo la vittoria contro Ugo Humbert a Monte Carlo. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-0 in un'ora e quattro minuti. Il suo vero obiettivo, però, è il Roland Garros di fine maggio, come detto da lui stesso: "Ho giocato un buon tennis, ma l'obiettivo principale è il Roland Garros. Si cerca di trovare la giusta condizione per quel torneo e c'è tempo per farlo", ha spiegato. 

Nell'intervista post-partita, il 24enne ha fatto anche una battuta sulle condizioni in cui si gioca sulla terra rossa, la superficie meno amata dall'altoatesino: "La cosa più difficile è la scivolata, bisogna capire qual è la giusta distanza sulla palla e capire quando farla. Comunque i migliori allenamenti sono le partite, oggi non era una partita semplice, la prima partita sulla terra della stagione e un avversario mancino".

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