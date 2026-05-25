Alex Vittur, investimento da dieci milioni per il manager di Sinner

Da anni al fianco di Jannik Sinner, prima come amico e poi come manager, Alex Vittur è una figura fondamentale nell'entourage del tennista altoatesino. È stato lui a convincere Jannik ad abbandonare lo sci e dedicarsi completamente al tennis, per poi seguirlo in tutti gli step della sua gloriosa carriera: dal passaggio a Bordighera, fino alla scelta di legarsi professionalmente a Simone Vagnozzi e Darren Cahill.
Vittur, anche lui altoatesino, ha fondato la sua agenzia Avima Sports & Business Management, con sede a Brunico, attraverso la quale oggi gestisce tutto ciò che riguarda Sinner, dai contratti di sponsorizzazione alla comunicazione, ai diritti d'immagine.
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Ora, il manager del numero uno al mondo ha attirato l'attenzione dei media per un investimento milionario: una manovra da dieci milioni di euro per acquisire la maggioranza delle azioni della Kronplatz Holding, la società che gestisce gli impianti di risalita e le strutture turistiche di Plan de Corones, una delle principali mete turistiche dell'Alto Adige.
Secondo quanto riportato dal quotidiano in lingua tedesca Tageszeitung, Vittur avrebbe acquistato circa cinquemila azioni dal vicepresidente Thomas Gatterer e sarebbe diventato il principale azionista del gruppo con il 13% delle quote. Il braccio destro di Jannik già siede nel Cda della Kronplatz Holding ed è anche vicepresidente del Cda della società che controlla gli impianti di risalita, la Kronplatz Seilbahn.
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Secondo la Tageszeitung, la mossa di Vittur sarebbe frutto di alcune discordanze con l'attuale presidente del gruppo Christian Gasser. Tuttavia, né Vittur né Gasser hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda.