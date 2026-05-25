Alex Vittur, investimento da dieci milioni per il manager di Sinner

Da anni al fianco di Jannik Sinner, prima come amico e poi come manager, Alex Vittur è una figura fondamentale nell'entourage del tennista altoatesino. È stato lui a convincere Jannik ad abbandonare lo sci e dedicarsi completamente al tennis, per poi seguirlo in tutti gli step della sua gloriosa carriera: dal passaggio a Bordighera, fino alla scelta di legarsi professionalmente a Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Vittur, anche lui altoatesino, ha fondato la sua agenzia Avima Sports & Business Management, con sede a Brunico, attraverso la quale oggi gestisce tutto ciò che riguarda Sinner, dai contratti di sponsorizzazione alla comunicazione, ai diritti d'immagine.