Sinner, Alcaraz spiazza tutti a Montecarlo e alza bandiera bianca: "Devo essere onesto"

Talmente schietto da apparire brutale oppure scaramantico a livelli quasi comici? Il dubbio viene, ascoltando Carlos Alcaraz. Lo spagnolo numero 1 al mondo arriva a Montecarlo per cercare di riscattare i brutti risultati nel Sunshine Double americano, con Jannik Sinner che ha recuperato punti pesanti in classifica vincendo Indian Wells e Miami. Ora l'altoatesino è in odor di sorpasso e lo stesso spagnolo si dice sicuro che nei prossimi giorni perderà lo scettro.

Il debutto di Carlitos e Jannik nel Principato è stato buono. Alcaraz ha travolto Sebastian Baez con il punteggio di 6-1 6-3. Sinner ha fatto lo stesso con il malcapitato francese Ugo Humbert, numero 34 della classifica Atp, piallato in due set 6-3 6-0 dopo appena un'ora e 5 minuti.

Chiusa la partita, il fenomeno di Murcia, che è anche detentore del torneo, ha sorpreso il pubblico venuto ad applaudirlo sul campo Ranieri III con parole nettissime: "Devo essere onesto, perderò il primo posto nella classifica mondiale. Non so se succederà in questo torneo o nel prossimo. Ma devo difendere molti punti e sarà molto difficile difenderli tutti. E se dovessi difenderli, Jannik ne guadagnerebbe qualcuno in questo torneo dove non ne ha fatti lo scorso anno. Vedremo che succederà, ma non è questo quello che mi preoccupa".

L'onestà d'altronde non ha mai fatto difetto né al campionissimo spagnolo né al suo eterno rivale azzurro, destinati entrambi a una continua rincorsa che probabilmente farà la storia di questo sport nei prossimi 10 anni. Logico dunque immaginare una altalena e un dominio di coppia, al di là dei singoli periodi di forma.