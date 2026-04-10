Sinner sconvolge Zverev, "non sembra nemmeno reale"

Quasi al limite del sovrumano, questo Jannik Sinner. Sì, perché 185 giorni senza mai perdere un set sono tantissimi. Una statistica che sorprende anche Alexander Zverev, che dopo aver superato Zizou Bergs, durante le interviste di rito post-match, ha volto lo sguardo su cosa stesse accadendo sul campo centrale, dove il 24enne altoatesino giocava contro Tomas Machac. Dopo un primo set vinto in scioltezza, però, Jannik ha perso al the-break del secondo rompendo il primato che durava da 185 giorni. “Sono curioso di vedere cosa — ha detto Zverev durante l’intervista — Questa è una statistica ridicola ‘Tempo trascorso dall'ultimo set perso da Sinner in un Masters: 185 giorni'. Non sembra nemmeno reale. Io ne ho perso uno ieri. Scusate, non sono riuscito a non notarlo".

Jannik Sinner, il segreto di Montecarlo: "Perché qui sono felice" La vittoria nel doppio con Zizou Bergs all’esordio, poi quella nel singolo contro Ugo Humbert senza neanche sudare...

Parole che raccontano tutta la sorpresa del tedesco, e anche un pizzico di ammirazione, per il rendimento dell’azzurro. Il passaggio a vuoto dell’italiano nel secondo set non ha poi cambiato le cose, nonostante il fastidio alla schiena di Jannik in battuta alla fine del secondo e all’inizio del terzo set. Sinner è infatti stato capace di riprendere il controllo e chiudere il match.

Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero: "Preoccupato per le sue condizioni fisiche" È partito il conto alla rovescia: tra poche ore Jannik Sinner e Ugo Humbert si sfideranno nel campo del Masters 1...