Nazionale, Luciano Spalletti: "Fosse successo a me..."

Una vittoria convincente contro il Genoa, con i gol di Bremer e McKennie, per dare continuità a una Juve in forma e che resta agganciata alla corsa Champions. Da quando è arrivato Luciano Spalletti ha dato verve a una squadra che vuole entrare nell’Europa che conta, ma nel dopo gara il toscano ha scelto di non fermarsi al solo risultato.

Impossibile non parlare di Nazionale, specie dopo quanto accaduto in Bosnia: "L'ho vissuta malissimo — le parole del toscano — Mi sono immedesimato in Gattuso, una persona per bene e che ha tutte le qualità, e ho pensato che se fosse successo di nuovo a me io non ne sarei uscito da quella situazione. Non so come avrei potuto reagire”. E ancora: “Io l'ho subita tanto l'eliminazione contro la Svizzera — ha proseguito Spalletti — Mi ha creato una non reazione, lì per lì non ce la facevo a parlare di calcio mi sono quasi nascosto dal dispiacere. Se Kean avesse segnato il gol del 2-0 si sarebbe parlato di grande Italia”.