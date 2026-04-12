Sinner, trionfa a Montecarlo e torna numero 1: il colpo con cui ha fatto fuori Alcaraz

Jannik Sinner trionfa a Monte Carlo, batte lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set e 2 ore e 15 minuti di gioco. Con questo successo sulla terra battuta, il 24enne altoatesino torna numero 1 del mondo nella classifica Atp scavalcando proprio Alcaraz. La nuova classifica vedrà Jannik avanti con un margine di 110 punti. Il risultato finale è di 7-6, 6-3. Si tratta della prima vittoria in carriera nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo nonché del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.

Festa grande per l'azzurro a due passi da casa sua. La sua prestazione si è rivelata molto solida fin da subito, riuscendo sempre a risalire dai break subiti dallo spagnolo. Per Sinner è anche la vittoria consecutiva numero 22 nei tornei Masters 1000 e un trittico Indian Wells-Miami-Montecarlo riuscito solo a Novak Djokovic nel 2015.

"Non saprei come commentare questa settimana. Siamo arrivati qui per accumulare più partite possibili sulla terra battuta, soprattutto in vista dei prossimi grandi tornei. Oggi il livello è stato molto alto, soprattutto per le condizioni di gioco difficili, a causa del vento che continuava a cambiare", ha detto il campione azzurro nell'intervista in campo subito dopo la vittoria contro Alcaraz. Poi ha aggiunto: "Tornare numero uno è importante, ma la classifica è secondaria adesso. Sono contento di aver vinto un torneo importante sulla terra rossa. Nel secondo set ho cercato di stare lì mentalmente e di mantenere il giusto atteggiamento. Questo trofeo vuol dire tanto per me".