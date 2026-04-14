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Jannik Sinner, la profezia di Paolo Bertolucci: "Cosa accadrà dopo Barcellona"

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martedì 14 aprile 2026
Jannik Sinner, la profezia di Paolo Bertolucci: "Cosa accadrà dopo Barcellona"

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"Ci sono due uomini al comando Ma ricordiamoci che, come ha detto anche Sinner, loro giocano per i tornei, non per la classifica: quella è una conseguenza delle vittorie". Ora Jannik Sinner è tornato in cima, "ma probabilmente non gioca a Barcellona, Alcaraz sì e probabilmente vincerà, sorpassandolo. Dopo c'è Roma, l'incognita Madrid. Due uomini soli al comando e gli altri sono a ore di distanza. Certo ai tifosi piace questa gara per il vertice, ma in realtà la cosa bella è vedere questi due fenomeni: come stanno in campo, come poi si rispettano dopo la rivalità che mettono in gioco: un rispetto enorme, trovo che sia meraviglioso. Come d'altronde era tra Nadal e Federer".

A parlare è Paolo Bertolucci. La leggenda del tennis azzurro è poi intervenuto sulla separazione tra Carlos Alcaraz e Ferrero, il suo vecchio coach. "Non so se ha fatto bene a separarsi da lui, sinceramente non lo so - ha spiegato -. Però questi sono giocatori che sì sono giovani ma gestiscono praticamente un'azienda da 70 milioni all'anno e sanno benissimo quello che fanno. Evidentemente era successo un qualcosa che noi non possiamo sapere: problemi economici, problemi di tempo, magari qualcuno prende più spazio del dovuto. E quando c'è qualcuno che è un po' debordante va fuori. Vedremo se Carlos cambierà nei prossimi tempi. La cosa sicura -conclude - è che quando il match diventa duro davvero, un braccio di ferro, vince Sinner perché mentalmente proprio lo stritola". 

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