Figc, Abete attacca subito Malagò: "Partiamo male", il casus-belli

“Si è partiti male nel metodo, non dai contenuti ma dalle persone. Per condurre una federazione bisogna avere dei programmi condivisi. A questo punto si recupera nei contenuti, cioè nel confronto. Da parte mia c'è tutta la disponibilità di trovare un candidato che possa mettere tutti d'accordo. Io do la disponibilità al confronto". Ha detto il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete. "Il documento di Gravina è molto chiaro, ricorda i problemi del sistema, se non si parte dai contenuti chiunque sia il presidente non si va da nessuna parte".

Insomma, la corsa alla Figc parte con uno scontro, piuttosto pesante, tra Abete e Malagò. Ma lo stesso Malagò, non raccogliendo la provocazione di Abete, di fatto si dice pronto per questa nuova sfida: "Accolgo con grande soddisfazione l'importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo", ha affermato.