Jannik Sinner, lo sfregio di Coco Gauff: fuori da tutto...

Il tennista perfetto? Difficile costruirlo. Ma tentando di creare un Frankestein del tennis è possibile rubare i punti di forza ai migliori giocatori della storia per creare l'essere perfetto. Un gioco che ha stuzzicato la fantasia di Coco Gauff che si è prestata al quiz in un video diventato subito uno dei più divertenti della settimana. Ma c'è un enorme problema. Tra gli atleti selezionati non c'è Jannik Sinner, l'attuale numero uno del mondo. Lesa maestà.
L'americana, nel corso della sua avventura al WTA Stuttgart 2026, ha menzionato alcuni dei giocatori più forti del circuito di ieri e di oggi. Per quanto concerne la voce "Diritto", la Gauff ha scelto il principale rivale di Jannik Sinner: Carlos Alcaraz. Sul rovescio, invece, si è lasciata andare a un piccolo auto-elogio: il suo sarebbe il migliore di tutti. Per il "Sotto" la scelta è stata semplice: Karlovic. Stesso discorso per la "Mentalità": chi meglio di Rafa Nadal, il maiorchino che ha fatto della sua tenacia la propria stella polare.
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Sul versante "Grida", invece, ha optato per il giocatore più elegante - ed educato - di tutti: Roger Federer. Esattamente come per Serena Williams, forse la tennista più forte della storia. Lei è stata selezionata per la categoria. "Abbigliamento". Infine, la voce "Divertente" destinata a Tiafoe. E Jannik Sinner? Per il momento non fa parte di questa lista. Ma chissà che in futuro non Gauff non possa ricredersi.
coco choosing carlos’ forehand pic.twitter.com/ErW0BfCyCT— lou (@psgvds) April 16, 2026