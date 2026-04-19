Jannik Sinner, la stoccata di Panatta ad Alcaraz: "Lui è felice ad andare a Ibiza..."

"Da quello che vedo, Sinner ha una dedizione assoluta per il tennis, tutto è programmato per ottenere il massimo risultato. Sembra un marziano. Alcaraz ha una concezione della felicità diversa, lui è felice di andare a Ibiza, a divertirsi con gli amici. E questo alla lunga può fare la differenza". Adriano Panatta non ha dubbi. L'italiano è totalmente concentrato sul suo lavoro, mentre lo spagnolo pensa anche ad altro. "C'è una domanda che mi fanno sempre, e lei per fortuna non mi ha fatto. Se mi fossi allenato di più, avrei vinto di più? E io rispondo con un’altra domanda: forse, ma sarei stato più felice? Tenete conto che la forza mentale si esaurisce prima di quella fisica, a differenza dell'opinione comune. Borg, che non staccava mai dal tennis, ha smesso a 26 anni, io ho resistito fino a 33", ha proseguito la leggenda azzurra in un'intervista rilasciata al Messaggero.

Panatta, poi, si è soffermato sul suo rapporto con Paolo Bertolucci. Ormai i due sono una delle coppie sportive più geniali del panorama giornalistico del tennis italiano: "Siamo abituati a prenderci in giro, è diventato un gioco tra noi due - ha confessato -. Ci riesce naturale perché siamo completamente diversi. Per fare il podcast non ci prepariamo prima. Lui chiama, io rispondo e da lì può venire fuori qualsiasi cosa".