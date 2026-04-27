Daniele Minelli: "La manina della signora delle pulizie non bussa più?", scoppia il caso

"Non mi stupisco di nulla. Pian piano sta uscendo tutto, nomi e circostanze. Quel che stiamo leggendo è in parte ciò che ho vissuto. E spero che qualcuno paghi davvero per i disastri che ha fatto. È evidente che il sistema sia da rifondare". Queste le parole di Daniele Minelli, 43 anni, ex arbitro della CAN di Serie A e B (sezione di Varese) in un 'intervista che farà discutere a ilGiorno. Un anno fa ha lasciato l’AIA denunciando un sistema “non trasparente”. Nel 2020 era stato dismesso, poi reintegrato nel 2021 dopo ricorso alla giustizia ordinaria.
La sua ultima partita in Serie A risale al 3 ottobre 2022. Minelli ha chiuso la carriera da VARista con ombre mai chiarite, tra cui valutazioni manomesse per decidere promozioni e stop a tavolino.Intervistato sull’inchiesta di Milano che coinvolge il designatore Rocchi, Minelli non si mostra sorpreso. Racconta la sua esperienza personale: giudizi distorti, voti falsificati e classifiche modificate dopo il campionato con verbali falsi dell’organo politico, che smentivano le relazioni dei designatori.
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Anche la Procura federale aveva accertato un verbale falso nel suo caso, ma decise di archiviare per non dover commissariare l’AIA.Minelli critica le “bussate” alla sala VAR (come nel caso Udinese-Parma), le designazioni “combinate” o “schermate” e la scelta di arbitri graditi a certe squadre. Dopo l’esposto di Rocca, ogni weekend a Lissone è presente un componente della Procura Federale per evitare interventi esterni, ma secondo lui il campionato è pieno di errori: "Sarà perché la ‘manina’ della signora delle pulizie non bussa più alla porta?". Conclude che il mondo arbitrale sta perdendo credibilità da anni e che il sistema, invece di essere riformato, è peggiorato.