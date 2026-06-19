Jannik Sinner, allarme per la sua salute: "Non c'è niente di normale"

Come sta Jannik Sinner? Il torneo di Wimbledon si avvicina. E i tifosi italiani sono in ansia per el condizioni fisiche del numero 1 al mondo. L'altoatesino è uscito anzitempo dal Roland Garros causa il solito malore dovuto alle alte temperature registrate a Parigi. E in molti temono che il problema possa ripresentarsi anche a Londra.

“Non penso sia niente di normale e non ho memoria che una cosa simile sia già successa anche per il punteggio in cui è maturata aventi nettamente nel punteggio - ha spiegato Guido Monaco a Tennismania -. Penso che esista eccome un problema di timore non legato alla preparazione o al caldo che quello gli possa accadere. Se le avvisaglie arrivavano da prima, doveva gestirle meglio. In Cina le condizioni erano anche peggiori e ha vinto anche se erano sopraggiunti i crampi. Di sicuro quel torneo gli ha lasciato pensieri. Forse a Parigi il tutto è stato acuito dai tanti match giocati in precedenza ma, ripeto, non è una cosa normale. Non so se le analisi del San Raffaele fossero previste davvero. Per me è qualcosa che si porta dietro a livello mentale. Mi sembra - ha proseguito - che sia entrato in un tunnel psicologico nel quale alcuni problemi fisici fa fatica a gestirli”.