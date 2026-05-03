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Jannik Sinner, Paolo Bertolucci è una furia: "I vostri inutili consigli"

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domenica 3 maggio 2026
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci è una furia: "I vostri inutili consigli"

1' di lettura

Il grande tema dei tifosi italiani di tennis? Le condizioni di salute di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si appresta a giocare la sua quinta finale nel giro di pochi mesi. Di fronte troverà Alexander Zverev, numero 3 del ranking ed eterno sconfitto negli incontri contro l'altoatesino. Ma il vero obiettivo dell'azzurro resta il Roland Garros, perché è l'unico grande Slam che manca alla sua già prestigiosa bacheca personale. Potrebbe dunque decidere di rinunciare agli Internazionali di Roma. E su questo aspetto si è scatenato il grande dibattito tra gli appassionati.

Sul tema è intervenuto anche Paolo Bertolucci, che non le ha mandate a dire. La leggenda azzurra si è lasciato andare a un piccolo sfogo contro coloro che ritengono di saperne di più degli addetti ai lavori. "Vorrei informare i capisce di tennis che Jannik Sinner attuale n. 1 del mondo è assolutamente in grado di programmare la sua attività senza il bisogno di dover seguire i vostri illuminati ma inutili consigli". E ancora: "Ma dove è spuntato quel manipolo di tuttologi che senza aver parlato con Sinner o con qualcuno del suo team ha sparso la voce che il n.1 del mondo probabilmente avrebbe saltato Roma?".

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