Sinner, la paura più grande. "Ma dov'è spuntato?", Paolo Bertolucci scatena l'inferno

"Ma dove è spuntato quel manipolo di tuttologi che senza aver parlato con Sinner o con qualcuno del suo team ha sparso la voce che il n.1 del mondo probabilmente avrebbe saltato Roma?". Su X si sfoga Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis azzurro e capitano in Coppa Davis: basta terrorismo sulla possibile assenza di Jannik agli Internazionali di Roma, gli Open d'Italia in calendario subito dopo la Caja Magica di Madrid, torneo Masters 1000 nel quale l'altoatesino è giunto ancora una volta in finale. Giocherà questo pomeriggio contro il tedesco Zverev, per la gloria e per il record.

All'affondo di Bertolucci, come da tradizione social, rispondono i suoi tanti follower scatenando un dibattito molto interessante e persino civile, rarità di questi tempi. "Uno è un giornalista e mi sembra pure che scriva per lo stesso tuo giornale. E mi sembra pure che abbia anche detto che la stagione di Alcaraz sia finita...", scrive un utente. "Sembra, sembra... Troppi sembra, nessuna certezza", replica ancora l'ex campione di Davis nel 1976.

"Mi sento un po' stanchino. Tra la fine di questo torneo e Roma cercherò di recuperare. Poi, vedremo", aggiunge un altro appassionato ricordando le parole dello stesso Jannik. "11 giorni tra Montecarlo e Madrid, 7/8 tra Roma e Roland Garros. 8/9 giorni tra RG e Halle. Chi lo vuole competitivo nei 2 Slam, deve solo augurarsi di non vederlo nella Capitale".

"Halle sarà difficile visto che non è iscritto per il resto non credo seguirà il consiglio", taglia corto ancora Paolo. La miccia è ormai accesa, con una serie di botta e risposta clamorosi. "Non c’è bisogno di tuttologi, è evidente che Jannik rischia molto a fare all-in su Roma e Parigi, anche se potrebbe fare la storia". "Evidente per te! Per fortuna è lui che decide", "Basta ascoltare Vagnozzi", "Sarebbe bastato conoscere metodologia e programmazione", "Dopo 3 mesi incredibili e Alcaraz ai box io punterei a vincere Madrid per il record e Parigi per lo Slam. Roma il prossimo anno al posto di Madrid. Sappiamo tutti che il fisico ti può presentare il conto all'improvviso". "Ricapitolando: tu saresti più bravo del n. 1 del mondo per quanto riguarda la programmazione. Bene a sapersi", "Vince Montecarlo, vince (quasi sicuramente Madrid), gioca a Roma perché è 'casa' e gli italiani lo vogliono a Roma e arriva al RG stanco (essendo umano e non un robot)... forse sarebbe il caso che riposasse qualche giorno", "Zverev ha lo stesso programma e in più ha giocato Monaco". Come sempre, oltre a X, parlerà il campo.