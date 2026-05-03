Jannik Sinner, la resa totale di Alexander Zverev: "Prenditi una pausa"

"Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria, è stato un altro torneo incredibile. Dietro al mio record c'è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso. C'è un team ottimo alle mie spalle, si parla di me ma è giusto parlare anche di noi". Questo il commento di Jannik Sinner, subito dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid. "Oggi non è stata la tua giornata - ha detto poi a Alexander Zverev - ma congratulazioni per il torneo. Adesso si va a Roma e Parigi, ti auguro il meglio".

"Scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore. Congratulazioni a Jannik è il migliore al mondo di gran lunga in questo momento e non c'è chance per quasi nessuno di noi". Queste le parole di Alexander Zverev nel corso della cerimonia di premiazioni del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, che il tedesco ha perso in finale contro l'azzurro Jannik Sinner. "Tu e il tuo team state facendo un grandissimo lavoro... magari al Roland Garros prendetevi una pausa", aggiunge il numero 3 del mondo con ironia.