Report, Ranucci e le finte scuse in tv: "Mi cospargo il capo di cenere, ma..."

Nella puntata di Report di domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci è tornato sui fatti della scorsa settimana con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, avvenuti durante la trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. Dopo che il ministro ha annunciato di voler adire alle vie legali, Ranucci ha dichiarato di volersi difendere a proprie spese, rinunciando alla tutela della Rai:

"Sento il dovere di informarvi, che davanti all’eventuale denuncia del Ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese".

Il giornalista ha poi chiesto scusa e ricostruito la vicenda, difendendo (sic!), il proprio operato. Ripercorrendo il momento televisivo, Ranucci ha citato esattamente ciò che aveva detto in trasmissione: "Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore, dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell'inventario".