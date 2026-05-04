Report, Ranucci e le finte scuse in tv: "Mi cospargo il capo di cenere, ma..."

Nella puntata di Report di domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci è tornato sui fatti della scorsa settimana con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, avvenuti durante la trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. Dopo che il ministro ha annunciato di voler adire alle vie legali, Ranucci ha dichiarato di volersi difendere a proprie spese, rinunciando alla tutela della Rai:
"Sento il dovere di informarvi, che davanti all’eventuale denuncia del Ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese".
Il giornalista ha poi chiesto scusa e ricostruito la vicenda, difendendo (sic!), il proprio operato. Ripercorrendo il momento televisivo, Ranucci ha citato esattamente ciò che aveva detto in trasmissione: "Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore, dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell'inventario".
Ranucci, la Rai lo scarica: "Non paghiamo le spese della querela". E la sinistra s'indignaLa Rai richiama ufficialmente Sigfrido Ranucci alla serietà professionale. Stavolta, infatti, il conduttore di Re...
Insomma prima si spara la notizia e a limite nel mentre si fa una verifica... Ranucci ha ammesso di aver commesso un eccesso, ma ha precisato di non aver presentato la notizia come certa: "Ora sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere, tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto stiamo verificando una notizia che è una cosa un po' diversa". Beh sì è proprio diversa la faccenda. Peccato solo per un piccolo dettaglio: il fango che resta nel ventilatore...