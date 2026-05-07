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Mediaset, dispiacere per la scelta di Nordio: "Nessuna indulgenza per Ranucci, ma..."

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giovedì 7 maggio 2026
Mediaset, dispiacere per la scelta di Nordio: "Nessuna indulgenza per Ranucci, ma..."

1' di lettura

Dopo le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci a È sempre Cartabianca, e la presa di posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è arrivata la risposta di Mediaset. Dai piani alti di Cologno Monzese trapela dispiacere per la reazione del ministro Nordio: “Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci — sostengono fonti Mediaset —: le notizie non verificate non sono notizie. Punto. Ma in diretta tutto può accadere e il ministro ha potuto smentire immediatamente le autonome affermazioni dell’ospite in studio. Da editori pluralisti, non censuriamo. Ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, com’è accaduto”.

Vengono però rispedite al mittente le ricostruzioni giornalistiche che parlano di incrinature con il Governo o di irritazione nei confronti della conduttrice di È sempre Cartabianca: “La dichiarazione di Bianca Berlinguer è stata condivisa con l’azienda — ribadiscono fonti del Biscione —. Non esiste alcun giallo, interno o esterno, nessun complotto, ma neppure alcuna accondiscendenza verso gossip spacciati per giornalismo d’inchiesta”.

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Insomma, la sintesi è chiara: a Mediaset accolgono con disappunto la scelta del Guardasigilli di procedere legalmente contro il Biscione nonostante le scuse di Ranucci, contro il quale Nordio ha deciso di rinunciare alla querela.

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