Mediaset, dispiacere per la scelta di Nordio: "Nessuna indulgenza per Ranucci, ma..."

Dopo le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci a È sempre Cartabianca, e la presa di posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è arrivata la risposta di Mediaset. Dai piani alti di Cologno Monzese trapela dispiacere per la reazione del ministro Nordio: “Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci — sostengono fonti Mediaset —: le notizie non verificate non sono notizie. Punto. Ma in diretta tutto può accadere e il ministro ha potuto smentire immediatamente le autonome affermazioni dell’ospite in studio. Da editori pluralisti, non censuriamo. Ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, com’è accaduto”.

Vengono però rispedite al mittente le ricostruzioni giornalistiche che parlano di incrinature con il Governo o di irritazione nei confronti della conduttrice di È sempre Cartabianca: “La dichiarazione di Bianca Berlinguer è stata condivisa con l’azienda — ribadiscono fonti del Biscione —. Non esiste alcun giallo, interno o esterno, nessun complotto, ma neppure alcuna accondiscendenza verso gossip spacciati per giornalismo d’inchiesta”.