Carlo Nordio denuncia Bianca Berlinguer ed E' sempre Cartabianca

Sigfrido Ranucci "graziato", Bianca Berlinguer no. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti della giornalista conduttrice di E' sempre Cartabianca e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al "caso Minetti", durante la puntata della trasmissione della scorsa settimana in cui l'ospite Ranucci, poi scusatosi, aveva riferito di una pista su presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Nicole Minetti e del compagno Gianluca Cipriani.

Per il Ministero della Giustizia "si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell'immagine dell'uomo e della istituzione che egli rappresenta". Per questo il Guardasigilli ha dato mandato all'avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma in riferimento alla puntata di E' sempre Cartabianca del 28 aprile scorso. Nel caso di vittoria della causa civile, l'eventuale somma risarcita verrà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori.

"Esprimo piena solidarietà a Bianca Berlinguer e alla redazione della sua trasmissione. Carlo Nordio è intervenuto in diretta, ha replicato, ha avuto tutto lo spazio per chiarire. Eppure ha scelto comunque la causa. Se dopo un contraddittorio pieno si finisce in tribunale, c'è un problema di rapporto con la stampa di cui il ministro della giustizia si assume tutta la responsabilità. E' un segnale pesante per chi fa informazione. Un altro passo che restringe lo spazio del confronto. E questo dovrebbe preoccupare tutti", attacca in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.

Martedì sera, aveva commentato la vicenda la stessa Berlinguer, in diretta: "La scorsa settimana abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti ha affermato che stava verificando una ipotesi relativa alla presenza del ministro Nordio, nel range di Cipriani, il compagno di Minetti in Uruguay. Era solo una ipotesi, ha detto più volte Ranucci, a cui il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, esercitando un suo legittimo diritto, telefonando in studio alla nostra trasmissione. Cosa che è stata possibile per il fatto che noi andiamo sempre e solo in diretta e non ci sono mai nè filtri nè censure preventive rispetto a quanto verrà detto dai nostri ospiti che si assumono ogni volta la responsabilità delle loro dichiarazioni. Tutto si è svolto alla luce del sole, Sigfrido Ranucci ha potuto fare le sue dichiarazioni per le quali si è poi scusato con il ministro Nordio, quest'ultimo ha avuto il tempo e lo spazio per poter replicare e smentire. Quanto successo dimostra che questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti, davvero a tutti, di poter esprimere le loro opinioni". Parole che non hanno evidentemente convinto Nordio a desistere.