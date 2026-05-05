Jannik Sinner, il diktat che spiega molte cose: "Le foto solo dopo 24 ore"

Finalmente Roma: Jannik Sinner è arrivato lunedì nella capitale, dopo aver triturato Zverev nella finale del Caja Magica di Madrid e conquistando, record assoluto, il suo quinto Masters 1000 di fila.
Il torneo in terra spagnola è stato vissuto dagli organizzatori degli Internazionali d'Italia con una certa apprensione: un eventuale infortunio, o anche solo un contrattempo fisico che potesse allarmare in vista del Roland Garros, lo slam sulla terra rossa obiettivo dichiarato dell'altoatesino, avrebbe portato il numero 1 al mondo a disertare il torneo di casa come già accaduto nel 2024. La scorsa stagione invece il torneo segnò il ritorno in campo dopo la squalifica per la vicenda Clostebol: fu finale, persa contro Carlos Alcaraz che quest'anno, purtroppo, non ci sarà.
Fortunatamente, è andato tutto liscio e Sinner arriva al Foro Italico da dominatore, idolo incontrastato, e al di là delle giuste scaramanzie in fondo anche da vincitore annunciato. Con lui ci sono i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill per quelle che si sperano essere due settimane di festa azzurra. Lo scopo è arrivare alla finale del 17 maggio in un buono stato di forma, sorta di antipasto per l'avventura parigina.
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Prima, però, c'è da assicurare al campionissimo un'esperienza romana perfetta. "Si parte dalla logistica, dalla sicurezza, dagli spostamenti ridotti al minimo, dalla bolla costruita attorno al numero uno del mondo", spiega Repubblica. Sinner dovrà stare vicino al Foro Italico e lontano dal traffico romano: "Alloggerà al Rome Cavalieri, sopra Monte Mario, nel miglior hotel di lusso a ridosso dell'area della manifestazione. Palestra, piscina e tutti i servizi necessari a trasformare anche i tempi morti del soggiorno in occasioni per lavorare in vista del grande obiettivo".
Nessuno sgarro a tavola, anche se qualche uscita romana è prevista e consentita. "L'attenzione sui suoi spostamenti è quasi maniacale e nei ristoranti l'indicazione, quando arriva lui, è semplice: grande disponibilità con lo staff e i proprietari, ma in cambio l'altoatesino chiede massima discrezione. Regola numero uno: ogni foto va postata non prima di 24 ore dallo scatto", per evitare ovviamente qualsiasi "assedio" da parte dei fan più accaniti e attenti ai social.
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"L'unica tappa emersa sui social nella scorsa edizione degli Internazionali è stata quella da Pirò, in via della Cancelleria, dove andò a cena con il team. Il resto, per scelta di Jannik, resta spesso fuori dai social in tempo reale". A livello sportivo, come confermato dal direttore degli Internazionali Paolo Lorenzi, Sinner sarà "accompagnato dentro e fuori dal campo". Niente percorsi o trattamenti speciali, però. Bagni di folla, sì, ma con giudizio.