Jannik Sinner, la domanda che lo fa infuriare: "Non vale la pena di parlarne"

Jannik Sinner continua a dominare il tennis mondiale, ma dietro la quinta vittoria consecutiva in un Masters 1000 c'è molto più di numeri e trofei. Il numero uno al mondo si è raccontato con grande sincerità al termine del successo di Madrid, tra emozioni personali, sacrifici e una consapevolezza sempre più matura del proprio percorso. "Non penso ai record e mi manca casa", ha ammesso Sinner, aprendo uno squarcio intimo sulla vita lontano dagli affetti familiari. Il campione azzurro ha ricordato la scelta fatta da giovanissimo, quando a 13 anni ha lasciato la famiglia per inseguire il sogno del tennis: "Andando via ho perso cose e tempo che avrei condiviso con i miei. È stato duro per me, ma ancora più duro per i miei genitori".

Un passaggio che evidenzia il lato umano di un atleta ormai stabilmente al vertice del circuito ATP, capace però di mantenere un forte legame con le proprie origini. Sinner ha sottolineato quanto la famiglia resti il suo punto fermo: "Quando torno a casa non si parla di tennis, e questo mi aiuta. I miei genitori sono una fonte di ispirazione e con loro mi sento sempre sicuro". Nel confronto con i rivali, emerge anche il riferimento a Carlos Alcaraz, spesso accompagnato da familiari e affetti nel tour: "Lui ha la famiglia con sé, e fa benissimo. Anche a me piacerebbe stare di più con i miei cari, perché le cose possono cambiare improvvisamente". Nonostante la pressione dei risultati e una striscia impressionante di vittorie, Sinner ribadisce una filosofia chiara: "Io non gioco per i record, gioco per me, per il mio team e per la mia famiglia".