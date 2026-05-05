Jannik Sinner, sfregio di Zverev dopo il ko a Madrid? Il gesto non passato inosservato

Ben quattro sconfitte consecutive contro Jannik Sinner: Per Alexander Zverev i primi mesi del 2026 non sono stati poi così proficui. L'ex numero due al mondo è stato infatti battuto senza neanche troppa fatica da Sinner nella finale di Madrid. Quello che però non è passato inosservato agli appassionati del tennis è un gesto di Zverev. Il giocatore tedesco ha smesso di seguire sia Sinner che Alcaraz su Instagram. Il motivo però rimane un mistero.
In ogni caso battendo in finale Zverev 6-1 6-2 in meno di un'ora, Jannik ha segnato un record. Il numero uno ha segnato così il suo quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuna. Da inizio novembre 2025 a oggi, Sinner ha infatti vinto il Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
Jannik Sinner lo umilia, Zverev sbrocca: "Se la finale è di giorno..."Una finale senza storia, chiusa in meno di un’ora, che ha lasciato Alexander Zverev con poche risposte e molte dom...
"Scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore", ha subito commentato Sascha Zverev che poi si è rivolto al vincitore, spendendo parole d'elogio: "Jannik è il migliore al mondo di gran lunga, non c'è chance per quasi nessuno di noi". Parole anche per lo staff di Sinner, con l'ironia che contraddistingue il tedesco: "State facendo un grandissimo lavoro... magari al Roland Garros prendetevi una pausa".