Jannik Sinner, Dario Puppo s'inchina: "Le statistiche dicono questo"

Il livello raggiunto da Jannik Sinner, al quinto Masters 1000 di fila vinto a Madrid (nessuno come lui nella storia), ormai porta inevitabilmente a fare paragoni importanti. Anche Dario Puppo, intervenuto a TennisMania su OA Sport, non si tira indietro: “Bisogna accettare il fatto che Sinner è in una dimensione assolutamente paragonabile a quella dei Big 3 (Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, ndr), sebbene a lui non piaccia essere accostato a loro — ha detto — Le statistiche stanno dicendo questo”.

Un’affermazione rafforzata dai numeri e dalla continuità mostrata dall’azzurro negli ultimi mesi. Alla base di questo dominio non c’è solo il talento, ma soprattutto il lavoro quotidiano: “Difficilmente si è visto nel mondo del tennis un giocatore con la mentalità di voler migliorare e lavorare come la sua — le sue parole — È questo che sta facendo la differenza con gli altri”. Un percorso costruito passo dopo passo, anche partendo più tardi rispetto ad altri: “Ha sfruttato ogni situazione favorevole, pur iniziando tardi a fare la vita del tennista”.