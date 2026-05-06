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Jannik Sinner, spuntano adesivi offensivi a Roma: cosa c'è dietro, sconvolgente

mercoledì 6 maggio 2026
Jannik Sinner, spuntano adesivi offensivi a Roma: cosa c'è dietro, sconvolgente

2' di lettura

Insulti contro Jannik Sinner sono apparsi per le vie di Roma. A denunciare quanto accaduto è Andrea Prandi, giornalista di La7. Con tanto di foto postata su X, Prandi mostra gli adesivi sbucati al Foro Italico proprio dove si giocano gli Internazionali d'Italia, che si trova nei pressi dello Stadio Olimpico. Adesivi che abbinano il tennista numero uno al mondo a due offese come "rottonc***" e "fr***". A fianco del nome e dell'offesa appaiono anche il lupetto, simbolo della Roma, nonché storico stemma del club giallorosso, e la firma ‘Cane Sciorto'. 

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Ma cosa c'è dietro tutto questo? Il sospetto è che gli insulti siano legati al prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio, in programma domenica 17 maggio. Esattamente lo stesso giorno in cui ci saranno gli Internazionali d'Italia programmati per le ore 17. Insomma, che la protesta sia legata al derby spostato alle 12:30 per far spazio a Sinner? 

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Intanto il campione è arrivato nella Capitale a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il n.1 al mondo, che nei giorni scorsi ha vinto il Masters 1000 di Madrid, ha viaggiato in compagnia della famiglia e dei suoi due allenatori, Vagnozzi e Cahill. Cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni lunghi blu e scarpe arancioni, Sinner è stato accolto all'arrivo da una decina di tifosi ed è subito salito a bordo di una delle quattro auto che formavano il corteo, diretto verso il centro. 

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