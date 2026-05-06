Jannik Sinner, spuntano adesivi offensivi a Roma: cosa c'è dietro, sconvolgente

Insulti contro Jannik Sinner sono apparsi per le vie di Roma. A denunciare quanto accaduto è Andrea Prandi, giornalista di La7. Con tanto di foto postata su X, Prandi mostra gli adesivi sbucati al Foro Italico proprio dove si giocano gli Internazionali d'Italia, che si trova nei pressi dello Stadio Olimpico. Adesivi che abbinano il tennista numero uno al mondo a due offese come "rottonc***" e "fr***". A fianco del nome e dell'offesa appaiono anche il lupetto, simbolo della Roma, nonché storico stemma del club giallorosso, e la firma ‘Cane Sciorto'.

Jannik Sinner, sfregio di Zverev dopo il ko a Madrid? Il gesto non passato inosservato Ben quattro sconfitte consecutive contro Jannik Sinner: Per Alexander Zverev i primi mesi del 2026 non sono stati poi co...

Ma cosa c'è dietro tutto questo? Il sospetto è che gli insulti siano legati al prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio, in programma domenica 17 maggio. Esattamente lo stesso giorno in cui ci saranno gli Internazionali d'Italia programmati per le ore 17. Insomma, che la protesta sia legata al derby spostato alle 12:30 per far spazio a Sinner?

Paolo Bertolucci archivia Adriano Panatta: "L'ora del cambio della guardia" Gli Internazionali d’Italia si avvicinano e, mai come quest’anno, l’attesa ruota tutta attorno a Janni...