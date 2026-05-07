Jannik Sinner assente alla festa di Cobolli: le indiscrezioni

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, Flavio Cobolli si è concesso una pausa speciale. Niente allenamenti o tensione pre-esordio, ma una serata tra amici e colleghi azzurri nel cuore di Roma, diventata subito virale sui social grazie alla foto di gruppo condivisa dai protagonisti. Al tavolo c’erano Matteo e Jacopo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori. Assente però Jannik Sinner, così come Luciano Darderi e altri giocatori impegnati con i rispettivi programmi. Nessun giallo, semplicemente agende diverse in una settimana frenetica per il tennis italiano.

L’occasione, tra l’altro, era doppia: festeggiare il compleanno di Cobolli e quello di Vavassori. Per il romano, che a casa sua sente inevitabilmente addosso pressione e aspettative, è stato soprattutto un modo per alleggerire la testa prima di scendere in campo al Foro italico. In conferenza stampa ha raccontato così il senso di quella cena: “Diciamo che quello è il nostro modo per staccare un po' la spina, e farlo insieme credo sia la cosa più bella — ha detto il romano — Mandare un segnale che siamo uniti è una cosa che può aiutare il movimento a crescere e far capire che siamo un bel team non solo in campo, ma anche fuori. Ci siamo divertiti, abbiamo mangiato e abbiamo scherzato”.