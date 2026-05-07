Psg in finale col trucco dei calci di rinvio: la mossa diabolica

Durante Psg-Bayern Monaco c’è stato un dettaglio che a molti, in diretta, è sembrato quasi inspiegabile. Matvei Safonov ha sempre rinviato il pallone direttamente in fallo laterale, con l’aria di chi stesse sbagliando tutto. Sui social, i video sono diventati virali nel giro di poche ore, tra ironie e commenti increduli. Solo dopo si è capito che quei rinvii ‘storti’ erano in realtà parte del piano preparato da Luis Enrique.

Niente errori, dunque. Anzi. Il tecnico del Psg ha studiato una strategia molto precisa per disinnescare il pressing del Bayern Monaco e soprattutto limitare Michael Olise, uno dei giocatori più imprevedibili della squadra tedesca. Invece di rischiare la costruzione dal basso contro la pressione altissima del Bayern, Safonov ha avuto il compito di spedire il pallone verso la fascia laterale, in una zona ben precisa della metà campo avversaria.

Da lì iniziava sempre il vero lavoro del Psg. Appena il pallone usciva, infatti, i francesi si stringevano immediatamente attorno alla rimessa laterale. Fabian Ruiz, Vitinha, Marquinhos: tutti pronti a chiudere linee di passaggio e spazi. Una specie di gabbia costruita apposta per soffocare Olise, che ogni volta si ritrovava a ricevere palla spalle alla porta, vicino alla linea laterale e con pochissimo spazio per inventare qualcosa. Più che cercare il possesso, il Psg voleva sporcare il gioco del Bayern e recuperare subito il pallone in avanti.

Ed è proprio questo l’aspetto che ha colpito di più gli analisti: Luis Enrique ha trasformato una situazione apparentemente casuale come una rimessa laterale in una trappola organizzata nei minimi dettagli. Alla fine il dato più curioso è che le statistiche hanno registrato quei palloni come rinvii sbagliati del portiere russo. In realtà, erano esattamente il contrario.