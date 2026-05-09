Sinner-Kalinskaya, incrocio pericolosissimo: nei corridoi del Centrale...

Il numero uno azzurro aprirà il programma delle 19 contro l'austriaco Sebastian Ofner , mentre subito dopo toccherà proprio alla tennista russa, attesa dalla sfida di terzo turno contro Belinda Bencic . Un intreccio che inevitabilmente accende curiosità e attenzione tra gli appassionati, anche perché la relazione tra Sinner e Kalinskaya continua a far parlare nonostante la separazione.

Incroci pericolosissimi per Jannik Sinner a Roma, nel giorno dell'esordio agli Internazionali 2026, oggi sabato 9 maggio. Incroci pericolosissimi che riguardano la sua ex, Anna Kalinskaya . Il destino - o forse il calendario studiato dagli organizzatori - ha infatti piazzato i due nella stessa sessione serale sul Centrale del Foro Italico , con il rischio concreto di ritrovarsi faccia a faccia dietro le quinte del torneo.

L'ipotesi di un incontro nei corridoi del Centrale appare tutt'altro che remota, sempre ammesso che i due non si siano già incrociati nelle aree riservate ai giocatori. Intanto Kalinskaya, durante il suo cammino romano, ha trovato un'accoglienza sorprendentemente calorosa da parte del pubblico italiano. Nel match contro la ceca Siniakova, sugli spalti e tra i viali del Foro Italico, in molti hanno continuato ad associarla all'altoatesino.

"Lei era la fidanzata di Sinner", si mormorava sugli spalti del campo 13, mentre cresceva il numero di tifosi curiosi di seguirla. E ancora: "Andiamo a vedere l'ex di Sinner", "Lì gioca l'ex di Sinner", le frasi rimbalzate tra gli appassionati presenti al torneo.

Nonostante la fine della storia con Jannik, il sostegno del pubblico non è mancato. Cori, applausi e incoraggiamenti hanno accompagnato la russa per tutta la partita, vinta con autorità. E ora, nella notte romana del Foro Italico, potrebbe esserci anche un nuovo incrocio con Sinner.