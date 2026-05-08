Adriano Panatta spiazza su Sinner a Roma: "Così non mi chiamate più"

Adriano Panatta guarda il tennis italiano di oggi — dominato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz — e inevitabilmente torna con la memoria al 1976, all’anno che lo consacrò tra Roma e Parigi. Cinquant’anni dopo, il protagonista potrebbe essere il 24enne di Sesto Pusteria, dato che lo spagnolo è fuori per infortunio al polso, costretto a saltare anche il Roland Garros. Per Panatta, il parallelo tra lui e Sinner non è poi così azzardato: “Sarei felice se vincesse un italiano — scherza l’ex campione romano nell’intervista concessa a La Stampa — Non solo Jannik, ma anche Musetti o Cobolli. Così magari smettete di chiamare me”.
Dietro la battuta, però, c’è una convinzione chiara, quella che oggi Sinner parte davanti a tutti: “È nettamente favorito — spiega Panatta, sottolineando però un passaggio importante sul tennis moderno — ma la verità è che sono spariti gli specialisti. Una volta c’erano gli argentini sulla terra o gli australiani sull’erba che, anche se non erano tra i primi dieci, potevano battere chiunque sulla loro superficie. Oggi sono tutti universali”. Ed è proprio questa trasformazione del tennis che, secondo Panatta, rende Sinner ancora più difficile da fermare: “Qualcuno che sulla terra si esprime meglio c’è ancora, ma il livello medio si è uniformato”.
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L’ex vincitore del Roland Garros ’76, poi, ha promosso nell’intervista anche Lorenzo Musetti — il carrarese vuole crescere dopo una metà di stagione difficile, complice l’infortunio al braccio — che definisce “uno con qualità tecniche evidenti a tutti”. Però aggiunge subito: “Deve trovare continuità, poi potrà davvero infastidire Sinner e Alcaraz”. E proprio parlando di Sinner, Panatta torna anche sul tema del carattere e del modo di vivere il tennis: “Ho detto soltanto che ognuno ha il suo modo di essere felice — ha proseguito il romano — Io quando non ero sereno mi prendevo delle pause, lui no. Ma ha risposto benissimo: ciascuno si diverte a modo suo”. Poi il sorriso finale, quando gli chiedono chi vincerebbe una sfida a MasterChef tra lui e il numero uno del mondo, appassionato di cucina: “Sulla cucina romana vincerei io”.