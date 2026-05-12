Jannik Sinner piega Pellegrino e vola ai quarti: eguagliato il record di Djokovic

Un inarrestabile Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo elimina il Andrea Pellegrino, che arrivava dalle qualificazioni del torno, nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei.

Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall'Atp 500 di Doha 2026. Prosegue anche l'imbattibilità contro i giocatori italiani per l'altoatesino, che vince il 19esimo derby su 19 in carriera. Sinner si prende i quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47687213]]

"Il derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo. Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione", ha commentato l'altoatesino dopo la vittoria. "Ovviamente i quarti già saranno un turno molto importante, oggi c'era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà e spero di essere pronto per i quarti", ha aggiunto.