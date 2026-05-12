Luciano Darderi batte Alexander Zverev e scoppia in lacrime

Il tennista italiano è stato sotto anche di un break sul 4-5 e nel tie-break ha annullato anche 4 match point all'avversario. Nel terzo set non c'è stata partita, con Zverev che è letteralmente crollato sotto il peso delle occasioni mancate. Nei suoi primi quarti da '1000' Darderi troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Rafael Jodar , n.34 del ranking e 32 del seeding, che si è sbarazzato per 6-1, 6-4 dello statunitense Learner Tien , n.21 ATP e 19esima testa di serie.

"È stata una partita difficile. Nel primo set mi girava la testa perché faceva caldo ed era la prima volta che giocavo di giorno. Volevo dimostrare di avere il livello per giocare con Zverev. Sono orgoglioso di me stesso per aver continuato a lottare. È la partita più bella ed emozionante della mia carriera. Mentalmente sono stato lì e nel terzo set sono riuscito a giocare il mio tennis", ha commentato l'azzuro in conferenza stampa. "La Coppa Davis è un sogno che non sono ancora riuscito a realizzare ma è un momento bello del tennis italiano: sono felice di essere uno dei quattro top 20 azzurri ed essere nei quarti è un sogno. Sono anni che dico di voler vincere Roma e il sogno resta vivo", ha concluso.