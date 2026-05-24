Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Leclerc fa tremare la Ferrari: "Orribile e non accettabile"

domenica 24 maggio 2026
Leclerc fa tremare la Ferrari: "Orribile e non accettabile"

2' di lettura

"Il peggior weekend della mia carriera". Non va per il sottile Charles Leclerc, al termine delle deludenti qualifiche al Gran Premio del Canada di Formula 1. E ai microfoni di Sky Sport il pilota monegasco avverte la Ferrari: non si può continuare così.

"Per ora è stato un weekend orribile. Il feeling non poteva essere peggio di così, soprattutto per i problemi che abbiamo avuto ieri. In qualifica non siamo riusciti a mettere insieme tutte le cose. In Q3 sono riuscito a prendere un po' di fiducia e ho fatto un giro accettabile, anche se l'ottava posizione non è abbastanza sicuramente".

Lercler partirà dunque dalla quarta fila il quinto appuntamento del Mondiale di F1. "La gara sarà un grande punto interrogativo. Se guardo i problemi che abbiamo avuto finora, la pioggia potrebbe rendere tutto più complicato. Sicuramente la pioggia può essere un'opportunità il problema è mettere in temperatura le gomme".

Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche di Montréal: George Russell la spunta sul compagno di Mercedes Andrea Kimi Antonelli di soli 68 millesimi dopo le scintille in Sprint Race. Per il britannico è la terza pole position consecutiva sul tracciato canadese. Quinta prima fila su cinque gare per Antonelli, che sul giro secco non è mai andato sotto la seconda posizione. La McLaren si conferma seconda forza con Lando Norris terzo a 0"151 e Oscar Piastri quarto a 0"203.

La Ferrari, come detto, non riesce ad accendersi in Q3. Sembrava pimpante in Q1 e Q2 Lewis Hamilton, sei volte poleman in Canada, che commette una sbavatura nell'ultimo time attack e non va oltre la quinta piazza a 0"290 da Antonelli. Il britannico partirà dal settimo posto: "In Q3 sono partito bene ma non sono riuscito a migliorarmi nell'ultimo tentativo. Sono abbastanza ottimista per domani, non so cosa aspettarmi e dovremo vedere quali saranno le condizioni meteo. Se sarà bagnato dovremo ottimizzare alcune cose, ma la massima è messa bene. La pioggia potrebbe aiutarci ad andare un po' meglio".

tag
charles leclerc
ferrari
lewis hamilton
gp canada
formula 1

Addio F1? Max Verstappen choc: "Se le cose restano così, non posso continuare"

Sprint race Kimi Antonelli zittito da Toto Wolff nel teamradio: "Guida e non lamentarti"

Sprint Race in Canada Kimi Antonelli terzo nella Sprint race in Canada: "Russell mi ha spinto fuori", guerra dentro la Mercedes

ti potrebbero interessare

Oikonomou, l'ex Serie A rischia la vita: tragico incidente in moto

Oikonomou, l'ex Serie A rischia la vita: tragico incidente in moto

Max Verstappen choc: "Se le cose restano così, non posso continuare"

Max Verstappen choc: "Se le cose restano così, non posso continuare"

Kimi Antonelli zittito da Toto Wolff nel teamradio: "Guida e non lamentarti"

Kimi Antonelli zittito da Toto Wolff nel teamradio: "Guida e non lamentarti"

Inter e Bologna chiudono in bellezza: 3-3 e pari-spettacolo

Inter e Bologna chiudono in bellezza: 3-3 e pari-spettacolo