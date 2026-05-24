Leclerc fa tremare la Ferrari: "Orribile e non accettabile"

"Il peggior weekend della mia carriera". Non va per il sottile Charles Leclerc, al termine delle deludenti qualifiche al Gran Premio del Canada di Formula 1. E ai microfoni di Sky Sport il pilota monegasco avverte la Ferrari: non si può continuare così.

"Per ora è stato un weekend orribile. Il feeling non poteva essere peggio di così, soprattutto per i problemi che abbiamo avuto ieri. In qualifica non siamo riusciti a mettere insieme tutte le cose. In Q3 sono riuscito a prendere un po' di fiducia e ho fatto un giro accettabile, anche se l'ottava posizione non è abbastanza sicuramente".

Lercler partirà dunque dalla quarta fila il quinto appuntamento del Mondiale di F1. "La gara sarà un grande punto interrogativo. Se guardo i problemi che abbiamo avuto finora, la pioggia potrebbe rendere tutto più complicato. Sicuramente la pioggia può essere un'opportunità il problema è mettere in temperatura le gomme".

Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche di Montréal: George Russell la spunta sul compagno di Mercedes Andrea Kimi Antonelli di soli 68 millesimi dopo le scintille in Sprint Race. Per il britannico è la terza pole position consecutiva sul tracciato canadese. Quinta prima fila su cinque gare per Antonelli, che sul giro secco non è mai andato sotto la seconda posizione. La McLaren si conferma seconda forza con Lando Norris terzo a 0"151 e Oscar Piastri quarto a 0"203.

La Ferrari, come detto, non riesce ad accendersi in Q3. Sembrava pimpante in Q1 e Q2 Lewis Hamilton, sei volte poleman in Canada, che commette una sbavatura nell'ultimo time attack e non va oltre la quinta piazza a 0"290 da Antonelli. Il britannico partirà dal settimo posto: "In Q3 sono partito bene ma non sono riuscito a migliorarmi nell'ultimo tentativo. Sono abbastanza ottimista per domani, non so cosa aspettarmi e dovremo vedere quali saranno le condizioni meteo. Se sarà bagnato dovremo ottimizzare alcune cose, ma la massima è messa bene. La pioggia potrebbe aiutarci ad andare un po' meglio".