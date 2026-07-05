Gp d'Inghilterra, dominio Ferrari: vince Leclerc, terzo Hamilton. E Kimi...

La Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone, il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell, secondo e la Rossa del compagno di squadra e idolo di casa Lewis Hamilton, terzo. Chiude al sedicesimo posto l'altra stella d'argento del leader del Mondiale Kimi Antonelli che accusa problemi alla sospensione nel finale mentre era in lotta per la vittoria. Gp che si è chiuso con tutti i piloti in fila dietro alla safetycar per l'incidente negli ultimi giri alla Red Bull di Max Verstappen.