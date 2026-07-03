Ferrari, il siluro di Vasseur contro Leclerc: "Devi stare calmo"

Fred Vasseur prova a fare da scudo a Charles Leclerc. Dopo settimane complicate per il monegasco, il team principal della Ferrari invita il suo pilota a non perdere lucidità e assicura che le difficoltà non dipendono dal talento. Il messaggio, arrivato alla vigilia del weekend di Silverstone, è chiaro: niente allarmismi, serve solo pazienza. "Non è una questione di velocità — spiega Vasseur nella conferenza con i media italiani — A Montecarlo e a Barcellona era in lotta per la pole, in Austria è partito in prima fila. Deve mettere tutto insieme nell'arco del weekend, adattarsi alla nuova macchina, agli sviluppi e anche ai nuovi freni".



Poi arriva la frase che sintetizza il suo pensiero: "Deve restare calmo, ci sono mille persone che lavorano per aiutarlo”. Per il manager francese il percorso della Ferrari resta comunque positivo, nonostante il distacco dalla Mercedes: "Le sensazioni sono contrastanti. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso e abbiamo conquistato 62 punti in più, ma il mio lavoro è chiedere sempre qualcosa in più. In Austria abbiamo combattuto le battaglie sbagliate, però è stata una lezione utile".

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Vasseur ammette che Silverstone e Spa saranno due circuiti complicati per la SF-26: "Dobbiamo avvicinarci alla Mercedes. Non siamo i migliori dal punto di vista della power unit e ci sono piste dove è più facile compensare questo limite, altre dove diventa molto più difficile". Il motivo? "Abbiamo fatto scelte precise privilegiando telaio e guidabilità della vettura. Credo fosse la decisione giusta, anche se alcuni aspetti del motore potranno essere migliorati solo il prossimo anno".

Il team principal non nasconde nemmeno la sorpresa per la decisione della Fia di concedere alla Mercedes gli aiuti allo sviluppo della power unit: "Siamo rimasti sorpresi. Non era lo scenario che ci aspettavamo, anche se il sistema si basa su parametri che noi non possiamo conoscere completamente”. Infine uno sguardo al futuro della Ferrari, senza proclami ma con fiducia: "Non serve fare annunci. Bisogna continuare a lavorare, avere gli strumenti giusti, lo spirito corretto e le persone adatte — ha chiuso Vasseur — Credo che stiamo andando nella direzione giusta, dobbiamo soltanto restare concentrati". Una ricetta che vale per tutta la squadra, ma soprattutto per Leclerc, chiamato a ritrovare serenità prima ancora dei risultati.