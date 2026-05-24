Sinner, "Blockx e caldo": via all'operazione Roland Garros

Ieri è sceso in campo insieme al belga Alexander Blockx : due ore in cui Sinner è apparso sul pezzo e si è “testato” anche in situazione di grande caldo, un fattore che accompagnerà almeno tutta la prima settimana dello Slam parigino. Le aspettative nei confronti di Jannik sono enormi: tutti sono convinti che vincerà il Roland Garros e completerà il “ Career Grand Slam ”.

Di certo l’obiettivo è quello, ma comunque Sinner viene da mesi molto intensi, in cui ha fatto incetta di trofei e di record leggendari. Stanchezza e pressione saranno due fattori da gestire per il numero 1, che però sembra davvero sul pezzo. «Sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili- ha dichiarato in conferenza - tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso».