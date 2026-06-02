Milan, Glasner è a un passo: ecco perché è una scelta rischiosa

Con sei anni di ritardo potrebbe concretizzarsi il matrimonio tra Ralf Rangnick e il Milan. Tra le tantissime ipotesi sul futuro del Diavolo, la pista che sta prendendo corpo negli ultimi giorni è quella che porta al 67enne tedesco come direttore tecnico dei rossoneri (dopo che nel 2020 era stato a un passo dalla panchina del Diavolo), con Oliver Glasner in panchina. I due hanno già lavorato insieme, dal 2012 al 2014, quando Rangnick guidava le squadre del gruppo Red Bull e Glasner era vice allenatore del Salisburgo, e mantengono ancora oggi ottimi rapporti.

Per il Milan sarebbe certamente una scelta rischiosa, considerando che nessuno dei due ha mai lavorato in Italia, ma rappresenterebbe almeno un tentativo di costruire un progetto che possa durare nel tempo. Glasner, infatti, è un allenatore capace, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace, mentre Rangnick rappresenta una garanzia nella scelta dei giovani talenti, come dimostrato, appunto, negli anni tra Lipsia e Salisburgo. Qualità, quelle di scouting, fondamentali per una proprietà come RedBird, che fa della sostenibilità una parola d’ordine.

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In ogni caso, il Milan dovrà prendere una decisione al più presto, così da cominciare a programmare un mercato che si preannuncia movimentato. Sono tanti, infatti, i giocatori con le valigie in mano, compreso Adrien Rabiot, in costante contatto con Massimiliano Allegri per trasferirsi al Napoli (che aveva trattato il centrocampista francese anche l’estate scorsa). Gli incroci Milano -Napoli potrebbero riguardare anche Mario Gila, centrale della Lazio seguito da entrambe le squadre, con gli azzurri che potrebbero accelerare approfittando del ritardo del Milan. Napoli che, tra l’altro, sfida la Roma per Kemir Alajbegovic, 18enne ala offensiva del Bayer Leverkusen. Attenzione a una pista clamorosa: il Como starebbe pensando a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Lariani che, infine, definiscono il rinnovo di Lucas Da Cunha fino al 2031: era seguito da tante big.

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