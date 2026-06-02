Inter, archiviate le accuse di stupro ecco Solet: svolta sul mercato

Definita la vicenda, l'Inter può ora concentrarsi esclusivamente sull'operazione di mercato . L'intesa con il giocatore sarebbe già stata raggiunta: contratto fino al 2031 e un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu . Resta da trovare l'accordo con l'Udinese, che valuta il cartellino intorno ai 25 milioni di euro . Nell'affare potrebbe rientrare anche un giovane proveniente dall'Under 23 interista.

Ora che ha messo alle spalle la brutta storia di violenza sessuale, per la quale è stato archiviato, Oumar Solet è sempre più vicino all'Inter. Il difensore francese, individuato dai nerazzurri come rinforzo per il reparto arretrato, ha ricevuto il "via libera" anche sul fronte giudiziario. La Procura di Udine ha infatti disposto il 28 maggio l'archiviazione del procedimento nato dalla denuncia presentata da una donna di circa trent'anni dopo una serata trascorsa, nel maggio 2025, nell'abitazione friulana del calciatore. Una decisione accolta con soddisfazione dai legali del giocatore, che all'Ansa hanno espresso "viva soddisfazione per l'esito ampiamente liberatorio".

Solet è un profilo seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno avuto modo di osservarlo sia con la maglia dell'Udinese sia ai tempi del Salisburgo, quando affrontò l'Inter nei gironi di Champions League del 2023. In passato il francese aveva anche rivelato di aver rifiutato il Napoli, sottolineando il proprio gradimento per Milano.

Dal punto di vista tattico, la sua duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza. Può essere impiegato in tutti i ruoli della difesa a tre, anche se rende al meglio da braccetto destro. "Sono cresciuto come centrocampista, quindi per me è naturale avere la palla tra i piedi e giocare. Non penso troppo al rischio", aveva spiegato.

Nell'ultima stagione ha collezionato 38 presenze mettendo a segno anche tre reti. Ottimi anche altri numeri e statistiche: primo tra i difensori centrali della Serie A per dribbling riusciti, palloni recuperati e tra i migliori per intercetti. Un identikit che convince sempre di più l'Inter.