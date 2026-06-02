Alexander Zverev, panico al Roland Garros: "L'unica cosa che posso controllare"

"Sono il favorito per la prima volta in uno Slam? Darò la stessa risposta di due giorni fa. Mi concentrerò solo sulla prossima partita: è l'unica cosa che posso controllare. Mi sono focalizzato su de Jong e ho giocato una bella partita. Ho vinto. Ora penserò a Jodar sperando di giocare un'altra buona partita. Questa è la mia unica preoccupazione in questo momento".

Alexander Zverev opta per la via precauzionale. Il numero tre al mondo si trova per la prima volta favorito per la vittoria di un grande Slam. Non tanto per meriti suoi, piuttosto per inciampi di altri. Su tutti Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, entrambi fuori dai giochi. Il tedesco, però, dovrà fare i conti che gli astri nascenti del tennis mondiale. Fonseca e Jodar sono infatti pronti a insediare Jannik e Carlos e a distruggere così il duopolio.