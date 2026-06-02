Milano, il centrodestra alla prova del candidato: spunta un nome clamoroso

A rilanciare il dibattito, in una intervista a Libero, è stata Stefania Craxi, capogruppo dei senatori di Forza Italia, invitando il centrodestra a indicare «al più presto», definendola un’urgenza, «i propri candidati» a Roma e Milano. Quanto al profilo, «servono personalità capaci di allargare il perimetro, aprendosi al mondo delle professioni, della società civile. Il modello per essere competitivi, anche dove tutti ci danno perdenti, è quello che ha vinto a Venezia», chiosa l’esponente azzurro.

Almeno su un punto, peraltro non secondario, il centrodestra milanese è d’accordo: per le comunali del prossimo anno bisogna fare presto. E la necessità di stringere i tempi riguarda la scelta del candidato, più che il perimetro della coalizione o l’indicazione dei titoli di testa del programma elettorale. Quindi occorre che Fratelli d’Italia, essendo il primo partito del centrodestra tocca ai meloniani dirigere l’orchestra come ricordano gli alleati, convochi il tavolo per scegliere il nome sul quale costruire il percorso per la conquista di Milano.

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Le reazioni, ovviamente, non si sono fatte attendere. «Le comunali di Venezia hanno premiato il buon governo del centrodestra», afferma il deputato milanese di Fdi, Marco Osnato, «ma il cosidetto modello Venezia non è duplicabile a Milano. Venturini era un assessore di una giunta precedente, nel capoluogo lombardo governa la sinistra da 15 anni. Non possiamo continuare a fare distinguo sul tipo di candidato, non serve a nessuno, occorre allargare il perimetro, dialogando con il mondo delle professioni. Ad oggi», sottolinea l’esponente meloniano, «il mondo civico non si è ancora palesato per candidarsi con noi. Se poi Forza Italia ha dei nomi di alto livello, al tavolo nazionale saranno presi in seria considerazione». Ancor più netto l’europarlamentare milanese di Fdi, Carlo Fidanza.

«Lavoriamo con la coalizione per scegliere il profilo migliore. Lupi? Potrebbe essere un ottimo candidato», sottolinea il meloniano, rilanciando l’opzione La Russa (il presidente del Senato è stato il primo a fare il nome del leader di Noi Moderati, «è un politico di grande esperienza, conosce la città, la ama e ha grandi qualità. Poi, se c’è un Maradona in panchina di cui non abbiamo notizie, si presenta e ci dicono che è meglio di Lupi valutiamo. Maradona si deve palesare, finora si fa un gran parlare di questi presunti candidati civici».