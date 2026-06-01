Milan, Mike Maignan in fuga verso la Juve: qui crolla tutto...

Un Milan sempre più allo sbando: passano i giorni e le caselle svuotate dall'azzeramento di mister e vertici societari non vengono riempite. Ed in questo contesto di totale incertezza si moltiplicano le voci su giocatori in uscita. Dopo Leao, Pulisic, Modric e Ricci, ecco che alla lista si aggiunge anche il nome di Mike Maignan, il portierone francese, che considerato il contesto potrebbe decidere di cambiare aria.

Le conseguenze di una stagione fallimentare e della seconda mancata qualificazione consecutiva alla Champions League pesano anche sul mercato. E così, ecco che tra i profili più attenzionati c'è proprio l'estremo difensore francese, da anni uno dei leader tecnici ed emotivi dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus starebbe monitorando con interesse la situazione dell'ex Lille. Un primo contatto esplorativo da parte dei bianconeri sarebbe già avvenuto nei mesi scorsi, prima che Maignan trovasse un'intesa per il prolungamento del contratto con il Milan. Un accordo maturato anche grazie al lavoro di Massimiliano Allegri e Igli Tare, figure che però oggi non fanno più parte del progetto rossonero.