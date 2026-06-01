Matteo Berrettini si divora Cerundolo e vola ai quarti: il colpo che fa esplodere Parigi

Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il trentenne romano, numero 105 del mondo, supera il 24enne argentino, Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-2), 7-6 (8-6) in due ore e 33 minuti. Berrettini "vendica" Jannik Sinner, battuto dopo il malore proprio da Cerundolo, e giocherà il suo settimo quarto di finale in un Grande Slam, il secondo a Parigi, contro il vincente del match tra il 25enne ligure Matteo Arnaldi, numero 104 del mondo e il 28enne statunitense Frances Tiafoe, numero 22 del ranking Atp e 19 del seeding, che scenderanno in campo tra pochi minuti.

"Mi sento alla grande, sono felice. Grazie mille per il supporto. È per questo che ci alleniamo e lottiamo. È per questo motivo che sono qui a godermi questa atmosfera", ha spiegato Berrettini al termine del match. "Il tennis? È l'amore della mia vita, altrimenti non sarei qui dopo tutti gli infortuni e i momenti brutti - ha aggiunto il 30enne romano -. Grazie a quelle persone lì non ho mollato (indicando il suo angolo, ndr). Ci sono stati momenti dov'è stata dura, non avevo fiducia". Poi, sull'eliminazione di Sinner e Djokovic: "Se mi sento che sia diverso? Ci sono tanti giocatori qui che giocano un tennis incredibile, e questo è uno sport imprevedibile. Jannik ha vinto tanti tornei di fila prima, era quello che non era normale. Questo è un passo indietro, ma tornerà più forte. Il tabellone è pieno di giocatori forti. Io penso a me stesso e voglio godermi questa vittoria", ha concluso.